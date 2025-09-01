Принцесса Диана могла быть убита британскими спецслужбами, которые действовали без ведома или согласия членов королевской семьи.

Как передает Day.Az, такое мнение выразил эксперт по британской королевской семье Том Сайкс в блоге The Royalist.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. По официальной версии, причиной ее гибели стала автокатастрофа в результате несчастного случая.

По мнению Сайкса, официальная версия, согласно которой пьяный водитель Анри Поль потерял управление машиной, не выдерживает критики. Эксперт обратил внимание на ряд обстоятельств, в том числе на столкновение с автомобилем Fiat Uno, за рулем которого мог находиться агент спецслужб, а не фотограф Джеймс Энденсон, который впоследствии совершил самоубийство.

Сайкс предположил, что мотивом убийства принцессы Дианы могла быть угроза, которую она якобы представляла для высших кругов Великобритании из-за ее непредсказуемости и осведомленности о секретной информации.

Эта версия сходится с утверждениями бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, который находился в машине вместе с принцессой. Предприниматель обвинял в организации автокатастрофы британскую разведку MI6 по указанию королевской семьи. Однако официальные расследования, как Британии, так и Франции, заключили, что смерть бывшей жены нынешнего короля Карла III стала результатом несчастного случая, вызванного действиями нетрезвого водителя и преследованием журналистов, написал Сайкс.