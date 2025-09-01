В Британии назвали возможную версию гибели принцессы Дианы
Принцесса Диана могла быть убита британскими спецслужбами, которые действовали без ведома или согласия членов королевской семьи.
Как передает Day.Az, такое мнение выразил эксперт по британской королевской семье Том Сайкс в блоге The Royalist.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. По официальной версии, причиной ее гибели стала автокатастрофа в результате несчастного случая.
По мнению Сайкса, официальная версия, согласно которой пьяный водитель Анри Поль потерял управление машиной, не выдерживает критики. Эксперт обратил внимание на ряд обстоятельств, в том числе на столкновение с автомобилем Fiat Uno, за рулем которого мог находиться агент спецслужб, а не фотограф Джеймс Энденсон, который впоследствии совершил самоубийство.
Сайкс предположил, что мотивом убийства принцессы Дианы могла быть угроза, которую она якобы представляла для высших кругов Великобритании из-за ее непредсказуемости и осведомленности о секретной информации.
Эта версия сходится с утверждениями бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, который находился в машине вместе с принцессой. Предприниматель обвинял в организации автокатастрофы британскую разведку MI6 по указанию королевской семьи. Однако официальные расследования, как Британии, так и Франции, заключили, что смерть бывшей жены нынешнего короля Карла III стала результатом несчастного случая, вызванного действиями нетрезвого водителя и преследованием журналистов, написал Сайкс.
