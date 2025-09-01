Азербайджан и Палестина обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в нашей стране Ахмедом Метани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в министерстве здравоохранения сообщили, что Теймур Мусаев подчеркнул исключительную роль глав государств в развитии взаимоотношений между нашими странами. Министр с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество Азербайджана и Палестины как на двустороннем формате, так и в рамках ряда международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Теймур Мусаев также указал на имеющийся потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в сфере здравоохранения.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление отношений.

В очередь Ахмед Метани высказал слова благодарности в адрес Азербайджанского государства за гуманитарную помощь, оказанную Палестине. По его словам, между нашими странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения. Азербайджано-палестинские связи успешно развиваются в рамках принципов солидарности, дружбы и взаимоуважения, подчеркнул дипломат.

Посол Палестины выразил заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.