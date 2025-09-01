Узбекистан инициирует снятие торговых барьеров и рост инвестиций в ШОС

Необходимо консолидировать усилия для устранения торговых барьеров, сближения стандартов, а также для активного развития промышленной кооперации и внедрения инноваций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече в формате "ШОС плюс".

"В целях запуска эффективной площадки для бизнес-диалога с привлечением всех заинтересованных партнёров мы предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум "ШОС Инвест". Первый форум мы готовы организовать уже в следующем году в Узбекистане", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Президента, страны ШОС обладают огромным научно-техническим потенциалом, который способен обеспечить серьёзный прорыв в таких передовых сферах, как искусственный интеллект, большие данные, робототехника, биоинженерия и альтернативная энергетика.

В качестве практического шага Президент предложил создать Сеть инновационно-технологических хабов ШОС, которая станет платформой для генерации новых идей и эффективного трансфера технологий.