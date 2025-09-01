Председатель КНР на саммите ШОС выдвинул инициативу по глобальному управлению

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс" выдвинул инициативу в области глобального управления, направленную на построение более справедливой мировой системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после последовательных инициатив в области глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации Председатель КНР выдвинул инициативу по глобальному управлению. В своем выступлении он подчеркнул готовность работать вместе со всеми странами для создания более справедливой и равноправной системы глобального управления.

Отметим, что саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии принимают участие лидеры более 20 стран, а также представители международных организаций.