Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе

Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

"Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проект", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу "Один пояс, один путь", выдвинутую Председателем КНР и реализует серьезные практические проекты в этом направлении.