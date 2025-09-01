Румынская звезда INNA закрыла летний сезон в Баку

Закат августа на Каспийском побережье озарился огнями большого шоу - румынская звезда INNA подарила Баку яркий концерт, завершив летний музыкальный сезон в Sea Breeze Resort, сообщает Day.Az.

Сотни поклонников, завораживающий бриз, танцы под открытым небом и атмосфера бесконечной энергии - этим вечером курорт превратился в эпицентр праздника, где музыка объединила всех.

INNA, одна из самых узнаваемых артисток мировой танцевальной сцены, взорвала сцену своими главными хитами - от легендарных "Hot", "Amazing", "Sun Is Up" до новых излюбленных публикой "Flashbacks", "Up", "Yalla" и "Deja Vu". С первых аккордов публика была вовлечена в атмосферу нескончаемой вечеринки, где каждый трек - это заряд позитива, а каждый танцевальный бит - напоминание о лете. Шоу сопровождалось визуальными эффектами, что усиливало драйв и превращало каждый момент в настоящее зрелище. Музыка, море и магия лета сошлись в одном незабываемом мгновении.

INNA вновь доказала, что заслуженно остаётся в топе Spotify EQUAL и входит в число самых прослушиваемых артистов по всему миру.

Апогеем вечера стало феерическое фейерверк-шоу, которое озарило ночное небо над Каспием, символично закрыв сезон летних мероприятий в Sea Breeze - красиво и эмоционально.

Вечер был организован Fiesta Event Group (Fiesta Az) при поддержке Dream Group International.