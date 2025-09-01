Опасные боеприпасы уничтожат в Пирекешкюле и Агдере

В Пирекешкюле и Агдере 1-5 сентября будут уничтожаться боеприпасы с истекшим сроком годности и непригодные для использования.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на учебном полигоне близ поселка Пирекешкюль и учебном полигоне близ Агдере.

"Призываем население не впадать в панику из-за звуков взрывов, оснований для беспокойства нет", - добавили в ведомстве.