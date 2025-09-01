Совет печати наградил сотрудников АМИ Trend по случаю 30-летнего юбилея агентства

Агентство международной информации Trend награждено дипломом Совета печати Азербайджана.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие председатель Совета печати, заместители генерального директора агентства, руководители информационных служб и сотрудники.

Председатель Совета печати Рашад Меджид подчеркнул, что медиа-структура играет важную роль в развитии журналистики страны, обеспечении информационной безопасности и защите принципов профессионализма. Он отметил, что деятельность Trend внесла важный вклад как в обогащение национальной медиа-среды, так и в объективное представление Азербайджана в мире.

Рашад Меджид добавил, что профессиональная команда агентства показала пример надежности на информационном рынке, гибко адаптируясь к новым вызовам в сфере медиа. По его словам, эти успехи - важный опыт, который будет способствовать развитию азербайджанских СМИ в будущем.

Заместитель генерального директора АМИ Trend, член Наблюдательного совета Агентства развития медиа, депутат Севиль Микаилова, выступая на юбилейном мероприятии, отметила, что с момента обретения Азербайджаном независимости развитие СМИ в нашей стране всегда находилось в центре внимания государства.

"Еще с периода руководства великого лидера Гейдара Алиева были созданы необходимые условия для развития медиа. Это создало условия для того, чтобы медиа-структуры чувствовали себя свободно и действовали самостоятельно, что вносит вклад в общее развитие нашей страны. Благодаря особому вниманию и заботе, проявляемым Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой о медиа-сфере, азербайджанская пресса идет по пути современного развития, и мы всегда выражаем благодарность нашему государству за это внимание и заботу", - подчеркнула она.

Депутат также отметила, что Trend вот уже 30 лет служит для общества надежным источником новостей в информационном пространстве и завоевал доверие читателей своей объективностью и оперативностью.

Севиль Микаилова выразила благодарность за оценку и внимание, оказанное Советом печати. По ее словам, это является показателем высокой оценки работы журналистов и создает дополнительный стимул для дальнейшей деятельности.

Затем Рашад Меджид вручил информационному агентству Trend диплом Совета печати. Кроме того, ряд сотрудников агентства был награжден благодарственными грамотами за заслуги в своей деятельности.

Советом печати были награждены заместители генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли и Руфиз Хафизоглу, главный редактор Эмин Алиев, заместитель главного редактора Ляман Зейналова, руководитель азербайджанской службы новостей Фарид Зохрабов, руководитель английской службы новостей Марьяна Ахмедова, технический директор Максим Ермаков, заместитель технического директора Анар Алиев и руководитель отдела культуры Вугар Иманов.

Следует отметить, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и регионе.