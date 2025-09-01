Новый трансфер “Сабаила”

"Сабаил", который будет выступать в Первой лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2025/2026, объявил о новом трансфере.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, представитель Баку взял в аренду полузащитника Турана Велизаде.

24-летний футболист прошлый сезон провел в команде Премьер-лиги "Араз-Нахчыване".