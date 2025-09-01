https://news.day.az/sport/1777616.html Новый трансфер “Сабаила” "Сабаил", который будет выступать в Первой лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2025/2026, объявил о новом трансфере. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, представитель Баку взял в аренду полузащитника Турана Велизаде. 24-летний футболист прошлый сезон провел в команде Премьер-лиги "Араз-Нахчыване".
Новый трансфер “Сабаила”
"Сабаил", который будет выступать в Первой лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2025/2026, объявил о новом трансфере.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, представитель Баку взял в аренду полузащитника Турана Велизаде.
24-летний футболист прошлый сезон провел в команде Премьер-лиги "Араз-Нахчыване".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре