Президент Таджикистана призвал страны ШОС к совместным действиям против угроз современного мира
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединить усилия для укрепления сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современного мира.
Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом Рахмон сказал в ходе своего выступления на саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", передает Day.Az.
Глава государства поблагодарил руководство принимающей страны за организацию благоприятных условий работы.
Президент, высказав мысли о роли Шанхайской организации сотрудничества в развитии многостороннего сотрудничества, обратил внимание руководителей стран и высокопоставленных представителей организаций-участников саммита на актуальные вопросы и решение глобальных проблем.
Глава государства проинформировал участников заседания "ШОС плюс" о мероприятиях, проводимых Таджикистаном на сегодняшний день в приоритетных отраслях транспорта, гидроэнергетики, промышленности и других направлениях.
Э.Рахмон призвал участников заседания объединить усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современного мира.
Кроме того, Президент напомнив о глобальных инициативах нашей страны, в том числе в направлении решения проблем, связанных с питьевой водой и сохранением ледников, призвал все страны и соответствующие региональные и мировые организации и учреждения к плодотворному сотрудничеству.
