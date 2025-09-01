Азербайджан активно движется по пути технологического прогресса - Хафиз Пашаев
Азербайджан активно движется по пути технологического прогресса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Университета АDА Хафиз Пашаев, выступая сегодня на церемонии открытия финала 49-й Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), состоявшейся в Баку.
Он отметил, что Азербайджан принял множество крупных международных мероприятий, и финал ICPC среди них имеет особое значение, так как это соревнование молодых студентов из самых престижных университетов мира.
"Соревнование требует от участников исключительных знаний и навыков в областях математики, инженерии и логики, а также умения работать в команде, критически мыслить и быстро разрабатывать инновационные решения", - сказал ректор.
Он подчеркнул, что Азербайджан активно движется по пути технологического прогресса. "Мы верим, что инвестиции в образование и поддержка бизнес-инициатив - наиболее эффективные способы обеспечения устойчивого развития и процветания страны. Формирование новой инновационной ИТ-экосистемы будет во многом определять позиции и роль страны в мировых бизнес-рейтингах. Проведение финала чемпионата мира ICPC в Баку - важный шаг на этом пути. Мы уверены, что это событие станет важной вехой в развитии ИТ в нашей стране и привлечёт глобальное внимание к Азербайджану. Уважаемые участники, вы уже победители, ведь вы в финале. Надеюсь, что помимо соревнований, у вас будет возможность познакомиться с Баку. Прошу организаторов дать вам достаточно времени для этого", - сказал Хафиз Пашаев.
