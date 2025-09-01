В Азербайджане могут появиться центры Google, Microsoft и OpenAI

В будущем в Азербайджане могут быть созданы центры и исследовательские базы компаний Google, Microsoft, OpenAI и других.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде в кулуарах церемонии открытия мирового финала 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC) в Баку.

Он сообщил, что в финале ICPC, который проходит сегодня в Баку, участвуют 140 команд из 70 стран.

"Эти студенты - ведущие, самые талантливые студенты в области ИТ и компьютерных наук, и в будущем они станут специалистами - инженерами, программистами в крупных компаниях. Проведение этого конкурса в Азербайджане будет способствовать укреплению имиджа и престижа нашей страны, а также развитию ИТ-технологий, компьютерных наук и компьютерной индустрии в Азербайджане. Кроме того, это окажет значительное влияние на подготовку, формирование и образование молодого поколения программистов в Азербайджане. Крупные компании - Google, Microsoft, OpenAI и другие - следят за ходом этого конкурса. Они нанимают на работу этих студентов. Таким образом, связи этих компаний с Азербайджаном также укрепляются. В будущем возможно создание в Азербайджане центров и исследовательских баз этих компаний. Это в конечном итоге будет способствовать развитию ИТ-сектора в нашей стране", - подчеркнул Ф. Исмаилзаде.