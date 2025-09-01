На экс-премьера Чехии напали на митинге

На бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша напали на предвыборном митинге оппозиционного политического движения ANO, которое он возглавляет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь партии Мартин Водичка.

"На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга", - говорится в публикации.

По информации агентства, кто-то сзади ударил Бабиша металлическим предметом по голове. После этого политик уехал в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. По словам депутата от ANO Алеша Юхелки, Бабишу сделали рентген, других подробностей о его состоянии он не сообщил, лишь выразив надежду, что с политиком все будет в порядке.

Новостной портал Novinky уточнил, что нападавший ударил Бабиша костылем по голове. Инцидент произошел в селе Добра на северо-востоке республики.