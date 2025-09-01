https://news.day.az/society/1777643.html Посол Великобритании спел азербайджанскую народную песню на Джыдыр дюзю - ВИДЕО Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Шушу. Как сообщает Day.Az, об этом дипломат поделился кадрами на своей странице в соцсети Instagram. На кадрах посол исполняет на Джыдыр дюзю азербайджанскую народную песню, посвященную Шуше.
Посол Великобритании спел азербайджанскую народную песню на Джыдыр дюзю - ВИДЕО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд спел азербайджанскую народную песню на Джыдыр дюзю
Как сообщает Day.Az, об этом дипломат поделился кадрами на своей странице в соцсети Instagram.
На кадрах посол исполняет на Джыдыр дюзю азербайджанскую народную песню, посвященную Шуше.
Посол сопроводил публикацию словами песни: "Şuşanın hər yandan gəlir sorağı, Tərifə layiqdir İsa bulağı".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре