Посол Великобритании спел азербайджанскую народную песню на Джыдыр дюзю - ВИДЕО

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Шушу. Как сообщает Day.Az, об этом дипломат поделился кадрами на своей странице в соцсети Instagram. На кадрах посол исполняет на Джыдыр дюзю азербайджанскую народную песню, посвященную Шуше.