Посол Великобритании спел азербайджанскую народную песню на Джыдыр дюзю

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд спел азербайджанскую народную песню на Джыдыр дюзю

Как сообщает Day.Az, об этом дипломат поделился кадрами на своей странице в соцсети Instagram.

На кадрах посол исполняет на Джыдыр дюзю азербайджанскую народную песню, посвященную Шуше.

Посол сопроводил публикацию словами песни: "Şuşanın hər yandan gəlir sorağı, Tərifə layiqdir İsa bulağı".