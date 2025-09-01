Китайско-азербайджанское партнерство динамично развивается во многих сферах.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью China Economic Net.

"Китай и Азербайджан поддерживают всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое динамично развивается во многих сферах", - сказал Гаджиев. - У нас прекрасные политические отношения, и государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай сыграл решающую роль в развитии наших двусторонних связей".

Хикмет Гаджиев назвал встречу глав государств Азербайджана и Китая "плодотворной" и отметил, что на встрече обсуждались различные направления сотрудничества.

"Благодаря активному политическому взаимодействию наше сотрудничество распространяется на многосторонние институты, где Китай и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга", - сказал он.

"Мы едины в нашей борьбе с тремя опасными явлениями - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом", - добавил он.

По его словам, Азербайджан и Китай также руководствуются принципом невмешательства во внутренние дела государств и уважают суверенное право каждой страны определять собственную модель экономического развития.

Комментируя будущее направление китайско-азербайджанских экономических отношений, Гаджиев отметил:

"Я хотел бы подчеркнуть стратегический характер китайско-азербайджанских отношений. Китай является ведущей страной в ШОС. Во-первых, мы поддерживаем активный политический диалог. Китай и Азербайджан всегда поддерживали друг друга, и наше политическое взаимодействие на высоком уровне подкреплено всеобъемлющим документом о стратегическом партнёрстве.

Во-вторых, наши торгово-экономические связи расширяются. Помимо традиционных направлений, мы видим значительный потенциал для сотрудничества в новых секторах, соответствующих Целям устойчивого развития, включая энергетику, возобновляемые источники энергии и передовые технологии.

Мы также наблюдаем рост межчеловеческих обменов, гуманитарного сотрудничества, а также культурного и туристического взаимодействия - все это открывает многообещающие возможности для будущего сотрудничества".

Гаджиев подчеркнул, что "Шанхайский дух" - основополагающий принцип ШОС, характеризующийся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, консультациями, уважением к культурному разнообразию и стремлением к общему развитию - продолжает определять китайско-азербайджанские отношения.

"Этот дух также находит отражение в экономическом сотрудничестве, пилотных инициативах, торговом партнёрстве и укреплении взаимосвязанности. Например, мы углубляем технологическое взаимодействие между нашими двумя странами", - сказал он.

Гаджиев также отметил, что Президент Ильхам Алиев провел обширные встречи с ведущими китайскими компаниями, работающими в сфере возобновляемой энергетики, технологий, связи и других отраслей.

"Мы уверены, что этот визит внесет эффективный вклад в дальнейшее развитие китайско-азербайджанских торгово-экономических отношений", - заключил он.