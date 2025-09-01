Учения с военными США начались у границы России

Военные учения с участием военнослужащих из США начались у российско-финской границы. Об этом сообщают в Сухопутных войсках Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В учениях примут участие около 900 человек личного состава и около 150 единиц техники. Помимо Карельской бригады, в учениях примут участие военнослужащие Финской военной академии и подразделение Национальной гвардии Вирджинии из США", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что учения "Карельская цитадель 25" пройдут в области Кюменлааксо на юго-востоке страны.