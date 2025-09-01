https://news.day.az/world/1777642.html Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода между обеими странами Будапешт и Белград решили ускорить строительство нефтепровода между их странами. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Договорились с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович ускорить строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией.
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода между обеими странами
Будапешт и Белград решили ускорить строительство нефтепровода между их странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Договорились с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович ускорить строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией. Его венгерский участок в 190 км планируется достроить до конца 2027 года", - написал он в соцсети X.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре