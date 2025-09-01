Азербайджанская велогонщица выиграла этап мировой серии Gran Fondo

Азербайджанская спортсменка Наталья Валлек одержала победу на этапе мировой серии Gran Fondo.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в столице Турции Анкаре она выиграла гонку Gran Fondo Başkent, преодолев 91 км сложной горной дистанции и первой пересекла финишную черту.

Наряду с этим успехом Валлек также заняла первое место в своей возрастной категории. Азербайджанскую команду под руководством тренера Мусы Микаилзаде дополнили Вугар Салахов и Голамреза Джамфарсади. Салахов показал 12-й результат в группе 40-44 года, а Джамфарсади стал шестым среди спортсменов старше 55 лет.

В Анкаре на старт вышли около тысячи участников. Азербайджанские велогонщики планируют продолжить сезон в других этапах Gran Fondo, которые проходят по всему миру под эгидой Международного союза велосипедистов с 2011 года.