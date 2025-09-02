Скончался бывший соперник Мухаммеда Али и Джо Фрейзера

Бывший венгерский, британский и австралийский боксер Джо Багнер скончался на 76-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на BBC.

Пик его карьеры пришелся на 1970-е годы. В 1971 году Багнер победил Генри Купера и завоевал титулы чемпиона Европы, стран британского Содружества и Великобритании. В 1973 году он провел 12-раундовые поединки против Мухаммеда Али и Джо Фрейзера, уступив им лишь по очкам. В 1975 году состоялся его реванш с Али за титул чемпиона мира WBC, который завершился поражением венгеро-британского боксера.

За карьеру в супертяжелом весе Багнер провел 83 боя, одержал 69 побед (41 нокаутом), потерпел 13 поражений и один раз завершил бой вничью. Он трижды становился чемпионом Европы, дважды чемпионом Великобритании, а после переезда в Австралию в 1986 году также завоевал национальный титул. Последний раз выходил на ринг в 1999 году в возрасте 49 лет.