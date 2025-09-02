https://news.day.az/officialchronicle/1777770.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на поезде из китайского города Тяньцзинь в Пекин - ВИДЕО 2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на поезде из китайского города Тяньцзинь в столицу Пекин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на поезде из китайского города Тяньцзинь в столицу Пекин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Пекине глава государства и первая леди примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
