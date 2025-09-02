В США анонсировали выступление Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме, тема выступления неизвестна. Об этом говорится в расписании американского лидера, передает портал Roll Call, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В два часа дня (22.00 по бакинскому времени) президент сделает заявление", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в Овальном кабинете Белого дома с журналистами пула.