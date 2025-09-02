https://news.day.az/world/1777684.html В США анонсировали выступление Трампа Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме, тема выступления неизвестна. Об этом говорится в расписании американского лидера, передает портал Roll Call, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В два часа дня (21.00 мск. - Ред.) президент сделает заявление", - говорится в сообщении.
