Оползень в Судане

Более 1000 человек погибли в результате оползня в горах Мара в районе Дарфур на юго-западе Судана.

Как передает Day.Az со ссылкой на суданские СМИ, выжил только один человек после оползня, вызванного сильными дождями в регионе, который полностью смыл деревню с ее жителями.

Этот район характеризуется большим количеством беженцев из-за войны, которые пытались найти там убежище.