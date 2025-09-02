https://news.day.az/world/1777679.html Оползень в Судане - более тысячи погибших - ФОТО - ВИДЕО Более 1000 человек погибли в результате оползня в горах Мара в районе Дарфур на юго-западе Судана. Как передает Day.Az со ссылкой на суданские СМИ, выжил только один человек после оползня, вызванного сильными дождями в регионе, который полностью смыл деревню с ее жителями.
Оползень в Судане - более тысячи погибших - ФОТО - ВИДЕО
Более 1000 человек погибли в результате оползня в горах Мара в районе Дарфур на юго-западе Судана.
Как передает Day.Az со ссылкой на суданские СМИ, выжил только один человек после оползня, вызванного сильными дождями в регионе, который полностью смыл деревню с ее жителями.
Этот район характеризуется большим количеством беженцев из-за войны, которые пытались найти там убежище.
