Взрыв автомобиля в Ереване: сообщается о раненых
На перекрёстке улиц Маштоца и Амиряна в Ереване взорвался автомобиль марки Toyota.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие.
Повреждения также получил находившийся рядом автобус.
По предварительной версии, инцидент произошёл из-за взрыва газового баллона в автомобиле.
