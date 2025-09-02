Взрыв автомобиля в Ереване:

На перекрёстке улиц Маштоца и Амиряна в Ереване взорвался автомобиль марки Toyota.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие.

Повреждения также получил находившийся рядом автобус.

По предварительной версии, инцидент произошёл из-за взрыва газового баллона в автомобиле.