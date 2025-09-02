https://news.day.az/world/1777810.html

Взрыв автомобиля в Ереване: сообщается о раненых

На перекрёстке улиц Маштоца и Амиряна в Ереване взорвался автомобиль марки Toyota. Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие. Повреждения также получил находившийся рядом автобус. По предварительной версии, инцидент произошёл из-за взрыва газового баллона в автомобиле.