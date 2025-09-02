Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На наших глазах завершается одна из самых затянувшихся и бессмысленных дипломатических комедий постсоветской эпохи - Минский процесс ОБСЕ. С 1992 года под вывеской "мирного урегулирования" поддерживался формат, который на деле консервировал статус-кво и давал Армении пространство для маневров. Сегодня, когда Совет министров ОБСЕ консенсусом 57 стран закрыл Минский процесс, оставив лишь технические функции до 1 декабря 2025 года, это выглядит как коллективное признание очевидного: Минская группа мертва и будет окончательно похоронена.

Финальная точка совпала не случайно с подписанием 8 августа в Вашингтоне совместной декларации Азербайджана и Армении. Этот документ - первый реальный прорыв за десятилетия пустых заявлений и фиктивных миссий. ОБСЕ не просто "уступила давление Баку", как истерически утверждают армянские структуры, а признала: механизм, существовавший три десятилетия, исчерпан и превратился в политический труп.

Центральный совет Ай Дата, т.е., "Армянского вопроса" - да, есть и такая мерзость - выдал такое заявление, что хочется проверить календарь - точно ли у нас XXI век, а не тёмные века средневекового мракобесия. "Заявка Армении на упразднение МГ ОБСЕ должна считаться недействительной, так как подана под угрозой применения силы". Серьезно? То есть страна, которая в 2020-м схлопотала военное поражение, а в 2023-м окончательно сдала все, что могла, теперь решила изображать невинную жертву и рассказывать сказки о "шантажах"? Это как если двоечник после экзамена заявляет: "Мой кол провокационный, его мне поставили под угрозой силы - учитель слишком громко посмотрел".

Ай Дат хочет убедить мир, что демонтаж давно мертвой структуры ОБСЕ - это не символический шаг, а трагедия планетарного масштаба. Ну да, конечно. Трупа уже лет десять как нет, но хор плакальщиков всё еще воет реквием, убеждая прохожих: "Нет, он жив, просто спит". Удобно. И смешно.

Особый шик - апелляция к решению Международного суда ООН от 17 ноября 2023 года. Они вытаскивают его, как пьяный шулер козырь из рукава, и машут им с видом великого знатока права: "Вот, тут написано - право на возвращение". А то, что там НИ СЛОВА про сепаратизм, ни запятой про "право на независимость Карабаха", это, видимо, уже "мелочи", которые можно выкинуть. Читают документ так же, как некоторые читают Библию: вырывают одну цитату и лепят под любую ересь.

И вот тут хочется спросить: вы совсем за людей держите мир за идиотов? "Блокада" 2023 года, говорите? А три десятилетия, когда Азербайджан был в реальной блокаде, когда сотни тысяч азербайджанцев выгнали из домов, когда города стирали в пыль, - это что было? Санаторий? Курорт "Ай Дат Резорт" с видом на руины Агдама? Цинизм уровня "мы резали, жгли и грабили, но теперь мы - жертвы".

А апофеоз всей этой свалки - тема "армянских пленных в Баку". То есть диверсанты, которых ловили с гранатами и автоматами после войны, вдруг стали "невинными пленными пастушками". Да если следовать такой логике, то террористы, взрывающие автобусы, - это просто "несостоявшиеся пассажиры". Удобно, да? Палач - "неопытный хирург", вор - "человек с повышенным интересом к чужим вещам", убийца - "фанат народного контроля численности населения".

Ай Дат снова и снова вытаскивает из пыльной корзины истории свои гнилые аргументы и пытается ими накормить мир. Но, простите, вонь стоит такая, что даже самые преданные "друзья" начинают морщить нос. Все эти "обоснования" - это не дипломатия и не политика. Это жалкая смесь саможалости и театра абсурда, где каждый новый акт звучит как крик проигравшего игрока: "А давайте начнем партию заново, потому что мне было нечестно".

И знаете что? Мир уже не готов слушать этот ноющий хор. Никому неинтересно, как выглядят "обиды" проигравших, когда на весах стоят факты: война проиграна, территория Азербайджана восстановлена, история пошла дальше. Ай Дат же все еще роется в мусорной корзине, как уличный клоун, вытаскивая оттуда огрызки и воображая, что это "юридические аргументы".

Ай Дат всё еще продолжает дергать за протухший шнурок "международного сообщества". Как будто где-то в Нью-Йорке или Вене сидят добрые дяди, которые бросят все дела, отменят заседания Совбеза, забудут про Палестину, Судан, Украину, Тайвань - и кинутся спасать "бедных армян". Ага, ждем, держим карманы шире.

Это же то самое "международное сообщество", которое со скучающим видом закопало Минскую группу. Все 57 государств, включая США, Францию и Россию - бывших нянек армянского политического младенца, - дружно махнули рукой и сказали: "А ну их к черту! Все, баста, ребята, спектакль окончен. Шапито закрыто. Пошли вон со сцены, не мешайте уборщицам собирать фантики".

Армянские активисты, вооруженные бумажными мечами и детскими аргументами, пытаются представить это решение как "легитимацию силы". Но простите, а что в мировой политике вообще не основано на силе? США в Белграде цветы с самолета сбрасывали? НАТО в Афганистан входило с букетами тюльпанов? Россия Крым обниманиями оккупировала? Сила - это валюта, это доллар мировой политики, и у кого он есть - тот и платит за музыку. Азербайджан этой валютой расплатился по счетам за свою землю. Разница в том, что это была сила, опирающаяся на закон, на резолюции ООН, а не на геополитические понты и "древние права".

Минская группа... это ведь не просто структура. Это памятник бессмысленности, и политической проституции. Тридцать лет они крутили дипломатический аттракцион под названием "качели для наивных". Делегации катались, протоколы подписывались, кофе распивался, бюджеты списывались. Результат? Ноль. Пшик. Дым в воздухе. Единственное, что удалось группе - это войти в учебники как "образец международного симулякра".

И вот теперь, когда Азербайджан вернул справедливость силой, ОБСЕ вынуждена была записать на бумаге то, что все и так знали: настоящая политика всегда сильнее бумажных макетов. Реальность всегда побеждает иллюзию.

А что Ай Дат? Ай Дат - это музей восковых фигур, где армянская дипломатия хранит чучела несбывшихся надежд. Они там живут в параллельной вселенной, где Армения диктует условия, а "Карабах" значится отдельным государством. Там можно печатать заявления о "недействительности решений" и ждать, что мир ахнет и упадет. Но в реальности эти заявления имеют ту же ценность, что старый билет в метро. Они идут туда же, куда ушла Минская группа, - на свалку истории.

Смешнее всего, что Ай Дат всё еще надеется, будто кто-то придет и спасет. Но это уже даже не политика. Это психотерапия проигравших. Сидеть в кафе в Лос-Анджелесе, попивать латте, писать письма в ООН и верить, что однажды "международное сообщество" прилетит в виде Санта-Клауса. Но правда в том, что тот Санта давно сдох, подарков не будет, и елка давно сгорела.

Ах, это извечное, въевшееся в ДНК армянской политики "мы - жертвы". Жертвы истории, жертвы обстоятельств, жертвы злых соседей, жертвы несправедливого мира. Вечный крик: "Нас опять обидели! Нас никто не любит! Дайте денег, оружие, санкции против Азербайджана, ну хотя бы погладьте по голове!" Это не дипломатия - это стендап в жанре плача.

Посмотрите на риторику армянских деятелей: каждое заявление - как будто написано на папиросной бумаге слезами из армянской кухни. Они так увлеклись образом страдальца, что даже не заметили, как перестали существовать в реальной политике. Ай Дат и вся армянская внешняя политика - это терапевтическая группа самопомощи, где каждый тешит другого баснями о "великом прошлом" и "будущем возвращении".

Но вот проблема: мир перестал покупать этот дешевый товар. В XXI веке никто не дает скидку на истерики. США? Им выгоднее говорить о нефти Азербайджана, чем о слезах армянских активистов. Европа? Там у каждого свой "жертвенный синдром": греки жалуются на немцев, поляки на русских, французы на американцев. Конкуренция жертв слишком велика, армянский плач просто не пробивается.

И тут возникает трагикомедия: армяне сами себя загнали в угол. Вечно ныть и ждать спасения - это как всю жизнь играть роль умершего Гамлета. Занавес опустился, публика ушла, а актер все еще лежит на сцене, изображая страдания. Зал пуст, но он продолжает стонать.

В политике это выглядит еще абсурднее. Когда Азербайджан силой и законом восстановил свою территорию, армянская сторона решила не признать этого. Но ведь непризнание факта - это не сопротивление, это детская игра в "я закрыл глаза, значит меня нет".

Как в том анекдоте: "А давайте сделаем вид, что войны не было".

Делайте. Мир только посмеется.

Самое убийственное - это то, что армянский синдром жертвы уже стал национальным бизнесом. Диаспора зарабатывает на нем гранты, лоббистские контракты, пиар в западных СМИ. Внутри страны этим синдромом кормят электорат: мол, "мы бедные и несчастные, поэтому нам нужны героические лидеры". Но вся эта схема рушится, когда сосед оказывается умнее, сильнее и готов доказывать правоту на деле.

Азербайджан доказал. И вот теперь армянский плач звучит как старый баян на свадьбе: громко, фальшиво и никому не интересно.

1 декабря. Финал шарманки. Это похоронный марш фантома, который слишком долго бродил по коридорам мировой дипломатии, источая запах формалина. Минская группа - эта прокуренная комната с заевшей пластинкой о "мирном урегулировании" - наконец рухнула в могилу. И знаете что? Никакого оркестра не понадобилось. Даже траурные марши оказались лишними. Достаточно было одного факта: Азербайджан вернул свои земли сам. Без посредников. Без шарлатанов с мандатами.

Сколько лет они пытались кормить мир иллюзиями? "Еще чуть-чуть", "осталось согласовать детали", "важно сохранить статус-кво ради мира"... Как говорил Бернард Шоу: "Политика - искусство предотвращать людей от вмешательства в то, что их касается". Минская группа как раз этим и занималась: предотвращала Азербайджан от того, чтобы вернуть свое. Они не охраняли мир. Они охраняли армянскую оккупацию, словно вахтеры у дверей заброшенного морга.

Самая страшная трагедия - быть ненужным. Вот и они - ненужные. Их резолюции пылятся на полках эмигрантских клубов Парижа и Лос-Анджелеса. Их карты висят в ресторанах, рядом с жирными пятнами от долмы и шашлыка. Это и есть их геополитика: кухонная, винная, эмигрантская.

Посмотрите на архивы Минской группы. Фотографии с дипломатических приемов. Улыбки, похожие на гримасы из восковых музеев. Там давно читался один подтекст: похороны проекта. Только тогда они еще не понимали, кого именно хоронят. А сегодня ясно: хоронят их самих.

Азербайджан живет в другой системе координат. Реальность - это армия, которая вернула земли. Реальность - это железные дороги и электростанции в Физули и Зангилане. Реальность - это трубы и кабели, по которым идет энергия в Европу.

А что осталось у "сторонников Минска"? Бумага. Бумага, которую не читают даже архивариусы. Бумага, которой можно разве что печку растопить.

Минская группа ушла в небытие так же бесславно, как советские гастролеры в провинциальных ДК в девяностые. Без оваций, без антрактов, без аплодисментов. Фантомные боли будут, конечно. В Париже еще напишут пару статей о "правах народов". В Вашингтоне кто-то снова пробормочет о "незавершенности процесса". Но это уже никому не нужно.

Самое смешное, что этот "формат" погиб от собственной бесполезности. Его убила не война, а бессмысленность. Как сказал Черчилль: "Успех - это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма". Минская группа шла от неудачи к неудаче, но энтузиазм потеряла лет двадцать назад.

А финал оказался банальным.

Ни крови, ни скандала. Просто тишина. Тишина, в которой слышно только, как на освобожденных землях стучат молотки строителей.

Смерть Минской группы - это не просто административное событие. Это символ того, что эпоха "заморозки" и "прокрастинации" закончилась. Мир вступает в фазу, где ценится результат, а не процесс. Где решает не резолюция ОБСЕ, а способность отстоять своё право.

Это и есть главное геополитическое завещание Минской группы: ее смерть доказала, что фантомы могут обманывать долго, но рано или поздно реальность их уничтожает. И в этой реальности Азербайджан - субъект, творец и архитектор будущего, а не статист в чужом спектакле.

Конец фантома случился не оттого, что кто-то "подвел черту". Он наступил потому, что фантом оказался ненужен даже тем, кто его создал. Европа, Америка, Россия - все они поняли: держать мёртвую структуру ради видимости - всё равно что ставить памятник бюрократии.

Минская группа почила в бозе. Ай Дат обрел статус антикварного клуба. А Азербайджан продолжает жить, строить и диктовать правила.

Это и есть новый порядок: смерть фантома - рождение реальности.