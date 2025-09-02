В США рассказали о проектах строительства «фантомных дата-центров»

Множество запланированных в США центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) рискуют остаться на бумаге, несмотря на возросший интерес к ним. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коммунальные предприятия видят огромные возможности в ИИ, но понимают, что многие предложенные проекты никогда не будут реализованы, из-за чего их прозвали "фантомными дата-центрами", - говорится в статье издания.

В статье подчеркивается, что поставщики электроэнергии в США фиксируют бурный рост заявок на подключение к сетям от девелоперов дата-центров и технологических фирм, которые буквально "заваливают" коммунальные службы запросами со всей страны в поисках подходящих площадок.

"Ситуацию осложняет и тот факт, что одни и те же потенциальные проекты учитываются разными коммунальными службами с дублированием, утроением или даже учетверением потребности в электроэнергии", - сообщает издание.

В результате запрашиваемые суммарные объемы электроэнергии порой в разы превосходят текущий спрос на электроэнергию во всем регионе обслуживания, достигая, по данным газеты, "непомерных величин".