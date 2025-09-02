Голкипер Доннарумма высказался о переходе в «Манчестер Сити»

Новичок "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма выступил с заявлением после перехода в стан "горожан" из французского "ПСЖ", сообщает Day.Az.

"Подписание контракта с "Манчестер Сити" - это особенный момент для меня. Я присоединяюсь к команде, укомплектованной талантами мирового уровня, и к команде, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола. Это клуб, в который хотел бы перейти каждый игрок в мире.

Я с восхищением наблюдал за "Манчестер Сити" на протяжении многих лет, поэтому теперь иметь возможность играть за этот клуб - огромная честь и привилегия. Не могу дождаться встречи со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками. Игра на стадионе "Этихад" будет для меня очень особенной.

Очень взволнован тем, что ждет меня впереди, и могу обещать, что отдам абсолютно все, чтобы попытаться помочь клубу добиться еще большего успеха", - цитирует Доннарумму сайт "Манчестер Сити".