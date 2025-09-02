В Баку прошел конкурс талантов Азербайджана и Узбекистана

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся I Международный конкурс молодых талантов под названием "Творческий взлёт", организованный Международной арт-организацией ARTNOVA при поддержке Министерства культуры Узбекистана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках конкурса одарённые молодые представители из Узбекистана и Азербайджана продемонстрировали своё мастерство и художественные способности.

Оценку выступлениям юных дарований дали члены авторитетного жюри - директор Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, композитор Ульвия Бабирли, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде, хореограф Ниджат Оруджов, искусствовед и художник Нармина Велиева, начальник отдела координации деятельности учебных заведений при Главном управлении культуры города Ташкент (Узбекистан) Махмуджон Бахтияров.

Победителям конкурса и членам жюри от имени организатора проекта Бекзода Юлдашева были вручены дипломы и памятные подарки.