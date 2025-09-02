Королева красоты разбилась на мотоцикле в Гватемале

Королева красоты города Ла-Бланка 2024 года разбилась на мотоцикле в Гватемале.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Need To Know.

"Алондра Марианела Эрнандес Перес не справилась с управлением на своем мотоцикле на печально известном участке автомагистрали в Гватемале", - говорится в сообщении.

Девушку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Уточняется, что авария произошла на шоссе Сан-Маркос-Кецальтенанго, которое считается одной из самых опасных дорог в Гватемале из-за высокого уровня аварийности.