Королева красоты разбилась на мотоцикле в Гватемале
Королева красоты города Ла-Бланка 2024 года разбилась на мотоцикле в Гватемале.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Need To Know.
"Алондра Марианела Эрнандес Перес не справилась с управлением на своем мотоцикле на печально известном участке автомагистрали в Гватемале", - говорится в сообщении.
Девушку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Уточняется, что авария произошла на шоссе Сан-Маркос-Кецальтенанго, которое считается одной из самых опасных дорог в Гватемале из-за высокого уровня аварийности.
