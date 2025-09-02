Президент Ильхам Алиев встретился с председателем компании China National Chemical Engineering - ФОТО
2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с председателем компании China National Chemical Engineering (CNCEC) Мо Динци.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и компанией в сферах нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающей деятельности и производства нефтехимической продукции.
Председатель компании China National Chemical Engineering отметил, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат.
В заключение в присутствии главы нашего государства и председателя компании состоялся обмен Рамочным соглашением, подписанным между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Китайской национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven LTD. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в Азербайджане и третьих странах.
