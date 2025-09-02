Samsung прекратит поддержку популярных устройств

Корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям умных часов на базе Tizen в начале осени. На это обратило внимание издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Южнокорейская фирма прекратит поддержку владельцев смарт-часов с операционной системой (ОС) Tizen 30 сентября. Также в этот день пользователи устройств не смогут скачивать приложения - из магазина Galaxy Store и сторонних источников. Авторы Android Authority отметили, что фактически часы будут признаны устаревшими.

Специалисты объяснили, что Samsung выпускала часы на базе Tizen до 2020 года. Устройства были популярны на рынке носимых гаджетов, в линейку девайсов на Tizen входят Galaxy Gear, Gear 2, Gear Live, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear Sport, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3. Актуальные Samsung Galaxy Watch 8 и другие выпущенные после 2020 года смарт-часы бренда работают на Android Wear OS.

В материале говорится, что Samsung прекращала поддержку часов поэтапно. Так, с 31 марта 2025 года она запретила скачивать бесплатные приложения из Galaxy Store. После 30 сентября любые удаленные из памяти смарт-часов программы будет невозможно восстановить.

