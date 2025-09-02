Проблема с сырой нефтью на терминале Джейхан решена.

Об этом сказали в ответ на запрос Trend в компании bp Azerbaijan, передает Day.Az.

"В настоящее время сырая нефть во всех резервуарах терминала соответствует принятым нормативам, и погрузка нефти в танкеры осуществляется в штатном режиме", - отметили в компании.

Отметим, что некоторое время назад компания bp Plc, являющаяся оператором крупных нефтегазовых проектов в Каспийском регионе, заявила о получении информации о потенциальных проблемах загрязнения в некоторых партиях азербайджанской нефти.

Компания заявила, что эти проблемы связаны с органическими хлоридами в нефти. Отмечается, что при большом количестве это химическое вещество может нанести вред нефтеперерабатывающим заводам и оборудованию.

Азербайджанская нефть в больших объемах транспортируется по нефтепроводу 1768 км в порт Джейхан, расположенный на Средиземноморском побережье Турции. Этот трубопровод проложен компанией BTC Co (Баку-Тбилиси-Джейхан) и управляется bp.