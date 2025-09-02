Марокко фиксирует рост доходов от туризма

Министерство туризма, ремесел, социальной и солидарной экономики Марокко сообщило, что за первые семь месяцев 2025 года туристический сектор зафиксировал рекордные доходы в размере 67 миллиардов дирхамов (около 7 миллиардов долларов), что на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на новостной портал Hibapress, министерство заявило, что "туристический сектор продолжит демонстрировать рост в 2025 году. К концу июля Марокко посетили 11,6 миллиона туристов, что на 16 процентов больше, чем в 2024 году".

По словам министра Фатимы Захры Аммор, рост доходов от туризма отражает значительное влияние туристического сектора на национальную экономику. "Растущее число туристов и инвестиции в туристические продукты укрепляют позиции Марокко как привлекательного туристического направления. Мы продолжаем прилагать усилия для поддержания этой тенденции", - добавила министр.