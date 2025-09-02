Трамп сделает "захватывающее" заявление

Заявление президента США Дональда Трампа будет связано с Пентагоном.

Как передает Day.Az, о теме выступления американского лидера сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих в своем аккаунте социальной сети Х.

"Президент Трамп сделает захватывающее заявление, которое касается Министерства обороны США", - отметила журналист, ссылаясь на информацию от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.