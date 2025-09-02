https://news.day.az/world/1777817.html Трамп сделает "захватывающее" заявление Заявление президента США Дональда Трампа будет связано с Пентагоном. Как передает Day.Az, о теме выступления американского лидера сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих в своем аккаунте социальной сети Х.
Трамп сделает "захватывающее" заявление
Заявление президента США Дональда Трампа будет связано с Пентагоном.
Как передает Day.Az, о теме выступления американского лидера сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих в своем аккаунте социальной сети Х.
"Президент Трамп сделает захватывающее заявление, которое касается Министерства обороны США", - отметила журналист, ссылаясь на информацию от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре