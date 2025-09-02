В Баку в жилом доме произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Насиминском районе Баку.

На место происшествия были направлены силы Госслужбы противопожарной охраны и Бакинского регионального центра МЧС.

Пожар произошёл в квартире на 11-м этаже 12-этажного жилого здания.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений МЧС пожар был быстро локализован и ликвидирован до распространения огня.

В результате пожар на площади 18 кв. метров сгорели горящие конструкции кухни и балкона трёхкомнатной квартиры общей площадью 80 кв. м. Остальные комнаты и соседние квартиры были защищены от огня.

Были эвакуированы 12 человек, из них 3 дети.