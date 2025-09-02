В ОАЭ появилась возможность купить недвижимость за криптовалюту

Застройщик RAK Properties запустил новую услугу - теперь недвижимость в эмирате Рас-эль-Хайма можно приобрести за криптовалюту. Для этого компания заключила партнерство с платформой Hubpay.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, расчеты напрямую в криптовалюте проводиться не будут. Все платежи через Hubpay будут автоматически конвертироваться в дирхамы и только после этого поступать на счет застройщика, передает Day.Az.

К оплате принимаются биткоин, Ethereum, USDT и ряд других криптовалют, полный список которых пока не раскрывается.

Hubpay зарегистрирована в Управлении по регулированию виртуальных активов (VARA) и находится под надзором Международного финансового центра Абу-Даби (ADGM), что обеспечивает безопасность и прозрачность сделок.

По словам финансового директора RAK Properties Рахула Джогани, новый сервис сделает инвестиции в район Мина Аль-Араб более доступными и удобными для клиентов со всего мира. "Поддержка цифровых активов помогает нам привлекать инвесторов, хорошо разбирающихся в технологиях и цифровых финансах, а также укреплять имидж RAK Properties как современного и надежного девелопера", - сказал он.

В компании отметили, что сотрудничество с Hubpay полностью соответствует стратегии Vision-2030, направленной на внедрение блокчейн-технологий и использование криптовалют в Рас-эль-Хайме.

Это уже не первая подобная инициатива в ОАЭ, что подтверждает стремительное развитие цифровых финансовых сервисов в стране.