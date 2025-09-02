Азербайджан и Узбекистан лидируют в развитии «зеленой» энергетики в регионе

Азербайджан и Узбекистан становятся региональными лидерами в области развития возобновляемой энергетики, сообщает Day.Az со ссылкой на Moody's.

"Ограниченные возможности существующих мощностей по выработке электроэнергии усиливают внимание к региональной взаимосвязанности и необходимости развития огромного потенциала возобновляемой энергетики, особенно к возможностям ветроэнергетики на севере и солнечной энергетики на юге.

Межправительственные планы предусматривают создание Каспийского зеленого энергетического коридора для содействия трансграничной торговле электроэнергией между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. В то же время многие страны региона начали реформы в энергетическом секторе, направленные на формирование конкурентных рынков и привлечение частных инвестиций. Азербайджан и Узбекистан становятся региональными лидерами в сфере возобновляемой энергетики", - отмечается в последнем отчете Moody's.

Рейтинговое агентство подчеркивает, что недавние дипломатические прорывы - включая соглашения о границах между Казахстаном и Узбекистаном в 2022 году, Кыргызстаном и Узбекистаном в 2023 году, а также Кыргызстаном и Таджикистаном в марте 2025 года - создали основу для расширения энергетической взаимосвязанности.

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года дополнительно укрепляет региональную стабильность, говорится в отчете.

По мнению аналитиков Moody's, рост внутрирегиональной торговли в Центральной Азии и на Кавказе подчеркивает потенциал для более тесной энергетической интеграции.

"Объемы торговли внутри региона почти удвоились в период с 2017 по 2023 годы благодаря улучшению отношений, инвестициям в инфраструктуру и развитию Среднего коридора - мультимодального торгового маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ. Въездной и внутрирегиональный туризм также вырос на 40% - с 22,5 млн прибытий в 2015 году до 31,5 млн в 2023 году", - говорится в отчете.