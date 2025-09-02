Что общего у НЛО с иранскими радикалами?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Был период, когда мир охватила эпидемия интереса к НЛО. О зеленых человечках наперебой писали СМИ, тысячи людей во всех уголках планеты рассказывали о своем созерцании различного рода тарелок и блюдец. И утверждали, что видели все своими глазами. Был даже наделавший много шума фильм о препарировании пришельца, который впоследствии оказался грандиозным обманом.

Так вот, та трогательная вера людей в летающие тарелки очень напомнила сегодняшнюю веру иранских радикалов и шовинистов в израильские дроны, "летящие из Азербайджана". Так же, как и в случае с НЛО, никаких подтверждений инсинуаций нет, но иранские чиновники и пропагандисты продолжают говорить об этом с тупым упрямством.

В отличие от веры в марсиан, сегодняшние нарративы, доносящиеся с южных границ, далеко не безобидны. Эти нарративы напрягают отношение к Азербайджану в иранском обществе, сеют вражду и направлены против стабильности в регионе.

Председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил в телевизионном интервью, что азербайджанская территория "действительно была использована для атак на Иран". Эта чушь звучит не впервые, и в Баку в ответ на нее попросили иранскую сторону представить документальные подтверждения обвинений. Доказательств по причине отсутствия подобных фактов, конечно же, представлено не было. Не смогли подтвердить обвинения ни военные структуры, ни органы безопасности. Но Азизи считает, что это не важно. Доказательство - это мелочь, дело третьестепенной важности: "предоставим мы документы или нет - это отдельный вопрос, но сам факт нельзя отрицать".

Стоп, как это нельзя отрицать факт, если он не доказан? И предоставление доказательств - это вовсе не "другой вопрос", а самый что ни наесть важный. Иранские радикалы фактически пытаются обвинить Азербайджан в практической поддержке израильских ударов по Ирану. Это очень серьезные обвинения, требующие подтверждения документально. Тут недостаточно слов, мол, пограничники сами видели. Если, как следует из слов Азизи, вопросы безопасности в Иране держатся на "честном слове" пограничников, значит, есть большая недоработка, в том числе и этого деятеля как главы соответствующей парламентской комиссии.

Пусть прислушаются к недавнему заявлению сына иранского президента Юсифа Пезешкиана, который сказал, что перед тем, как озвучивать такие обвинения, следует задать себе вопросы: какие доказательства этому имеются? Представлены ли какие-либо данные от иранских разведывательных или силовых структур? Существуют ли наблюдения или доклады от иранцев, проживающих в Азербайджане? Есть ли вообще хоть одно подтверждение тому, что Азербайджан оказывал помощь Израилю в войне против Ирана? Ответ очевиден - такие утверждения не подтверждены ни одним официальным источником.

Да, официальными источниками и данными силовых и разведывательных структур ложные обвинения в адрес Азербайджана не подтверждены. Зато они "подтверждены" какими-то пограничниками, которые "видели все своими глазами". Так неосмотрительно расшатывать отношения с Баку, руководствуясь тем, что кто-то "видел все своими глазами"?

Похоже, вся эта возня - психологическая атака. Консервативные круги, много лет мешавшие установлению нормальных отношений с Азербайджаном, не хотят, чтобы нынешнее руководство ИРИ изменило эту нездоровую традицию и стараются нивелировать наметившиеся позитивные тенденции. Но им придется прекратить свои манипуляции, когда будет найден ответ на вопрос, заданный президентом Пезешкианом: "Почему я не смог установить с моими братьями и сестрами (с Азербайджаном - ред.) дружеские и здоровые отношения, а Израиль смог? Виноват я, не они".