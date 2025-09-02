Землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Китая, в 319 км к юго-востоку от города Алматы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"Глубина [очага] 5 км. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV - 5,7", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, рядом с границей с Киргизией. Оно было зарегистрировано в 12:58 по времени Казахстана (10:58 мск). Интенсивность в Алматы составила 2 балла по шкале MSK-64, однако в городе толчков не ощущалось.