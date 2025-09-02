Трамп наградит своего экс-адвоката

Президент США Дональд Трамп заявил, что наградит своего экс-адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани президентской медалью Свободы.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Джулиани является "величайшим мэром в истории Нью-Йорка и не менее великим американским патриотом".

Заявление было сделано через несколько дней после того, как бывший адвокат Трампа попал в автокатастрофу в штате Нью-Гэмпшир. Сообщалось, что в машину Джулиани врезались с задней стороны на большой скорости.

Сам он был доставлен в ближайший травмпункт, где у него диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также повреждения левой руки и нижней части ноги.

Рудольф "Руди" Джулиани - американский юрист и политик, находившийся на посту мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год. Он представлял республиканскую партию. Бывший адвокат Трампа прославился своей деятельностью во время террористических атак 11 сентября 2001 года, когда организовывал спасательные работы и поддерживал жителей города, за что журнал Time назвал его "человеком года".