Трамп назвал самый опасный город в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что Чикаго является худшим и самым опасным городом в мире.

Как передает Day.Az, американский лидер заявил об этом на своей странице в соцсети Truth Social.

"Чикаго - самый страшный и опасный город в мире. [Губернатор штата Иллинойс Джей] Притцкер очень нуждается в помощи, просто он еще не знает об этом", - написал Трамп.

Как указал президент Соединенных Штатов, за последние выходные в Чикаго по меньшей мере 54 человека получили огнестрельные ранения, восемь были убиты. Трамп подчеркнул, что ситуация в городе требует срочного вмешательства, и пообещал вернуть туда безопасность.

"Я быстро решу проблему преступности, как я это сделал в Вашингтоне. Чикаго снова станет безопасным, и скоро", - заключил Трамп.