Ученые из космоса обнаружили, что времена года на Земле не синхронизированы. К 2040 году времен года станет больше.

Как передает Day.Az, новое исследование показало, что существующее представление о смене времен года упрощено.

Ученые из Калифорнийского университета в рамках нового исследования представили детальную картину сезонных циклов наземных экосистем Земли. В пяти средиземноморских климатических регионах Земли наблюдается закономерность: зимы мягкие и влажные, а лето жаркое и сухое.

К ним относятся Калифорния, Чили, Южная Африка, юг Австралии и само Средиземноморье.

В этих регионах сезонная доступность ресурсов также может быть не синхронизирована, а это, в свою очередь, может влиять на сезонные репродуктивные циклы многих видов.