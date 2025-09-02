В Гядабеке произошёл пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в горной местности села Гарыкенд Гядабейского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место были оперативно направлены соответствующие силы МЧС.

Несмотря на сложный рельеф местности, благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось предотвратить, и пожар был быстро ликвидирован.

Сгорели сухая трава и кустарники на площади 1,5 га. Близлежащие территории, включая расположенные поблизости деревья, были защищены от огня.