В Гядабеке произошёл пожар
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в горной местности села Гарыкенд Гядабейского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место были оперативно направлены соответствующие силы МЧС.
Несмотря на сложный рельеф местности, благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось предотвратить, и пожар был быстро ликвидирован.
Сгорели сухая трава и кустарники на площади 1,5 га. Близлежащие территории, включая расположенные поблизости деревья, были защищены от огня.
