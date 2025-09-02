Бразилия облегчит въезд участникам COP30

Бразилия теперь будет выдавать электронные визы (e-Visa) гражданам стран, участвующих в 30-й Конференции ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет 10-21 ноября в Белене, штат Пара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Организационного комитета СОР30, система e-Visa призвана упростить процесс въезда, предлагая больше удобства и безопасности для всех участников этого важного международного климатического мероприятия. Новая электронная виза будет выдаваться на безвозмездной основе. Она предоставит право на многократный въезд в Бразилию в течение года и позволит находиться в стране до 90 дней без возможности продления.

Граждане стран, ранее требовавших визы для въезда в Бразилию, теперь могут подать заявление в электронном виде, избавляя себя от необходимости посещать бразильское консульство в своей стране. До сих пор эта возможность была доступна только гражданам США, Канады и Австралии.

"Система электронных виз для COP30 подтверждает стремление правительства Бразилии обеспечить всем аккредитованным представителям необходимые условия для участия и возможность быстро и беспрепятственно получить документы, необходимые для поездки в Белен", - сказал специальный секретарь COP30 Вальтер Коррейя.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 198 стран, подписавших Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), а также ожидается присутствие 50 тыс. человек. В течение двух недель участники переговоров будут искать консенсус по глобальным целям сокращения выбросов парниковых газов, способствующих глобальному потеплению в самом сердце Амазонии.

"Внедрение платформы электронных виз для COP30 знаменует собой важную веху в процессе цифровой трансформации Министерства иностранных дел. Она упрощает доступ и ускоряет процесс подачи заявлений на визу для заявителей по всему миру. Эта мера подтверждает приверженность министерства модернизации консульских служб и продвижению цифровых и устойчивых практик в соответствии с целями конференции", - отметила посол и секретарь по делам бразильских общин, консульским и юридическим вопросам министерства Марсия Лоурейру.

Разработка платформы электронных виз также демонстрирует бразильские инновации, причем ключевую роль в этом играет Федеральная служба обработки данных (SERPRO). "Эта инициатива ускоряет выдачу виз и способствует инклюзивности и доступности, которые крайне важны для столь масштабного международного мероприятия", - добавил директор по работе с бизнесом, государственными органами и рынками SERPRO Андре Агатт.