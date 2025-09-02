https://news.day.az/world/1777874.html

Французский Марсель затопило - ВИДЕО

Французский Марсель и окрестности за последние сутки подтопило. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о массовом затоплении подвалах и повреждениях фундамента у тысяч жилых домов, но денег на проведение ремонтных работ у города нет, чем жители в соцсетях крайне недовольны.