Французский Марсель затопило

Французский Марсель и окрестности за последние сутки подтопило.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о массовом затоплении подвалах и повреждениях фундамента у тысяч жилых домов, но денег на проведение ремонтных работ у города нет, чем жители в соцсетях крайне недовольны.