Французский Марсель затопило - ВИДЕО
Французский Марсель и окрестности за последние сутки подтопило.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о массовом затоплении подвалах и повреждениях фундамента у тысяч жилых домов, но денег на проведение ремонтных работ у города нет, чем жители в соцсетях крайне недовольны.
