https://news.day.az/politics/1777871.html Азербайджан и Бразилия укрепляют связи в сфере образования 1 сентября в рамках визита заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Федеративную Республику Бразилия состоялась церемония подписания "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия".
Азербайджан и Бразилия укрепляют связи в сфере образования
1 сентября в рамках визита заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Федеративную Республику Бразилия состоялась церемония подписания "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение от имени Азербайджана подписал посол нашей страны в Бразилии Рашад Новруз, а со стороны Бразилии - министр иностранных дел Мауро Виейра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре