Китай создал стиральную машину для космоса

Китайские исследователи разработали стиральную машину для работы на космических станциях и других планетах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Устройство кубической формы размером с чемодан ручной клади весом 12 кг использует озон вместо стирального порошка и всего 400 мл воды для стирки 800 г одежды. Вода подается в виде ультратонкого тумана с помощью ультразвукового распыления. Процесс стирки в герметичной камере занимает 30 минут.

Разработка позволит космонавтам брать на борт на 60% меньше одежды. В настоящее время использованная одежда упаковывается в грузовые капсулы и сгорает в атмосфере Земли.