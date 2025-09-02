Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Позвольте начать с простого, но беспощадного вопроса: что такое свобода? Неужели это лишь право надеть юбку в обществе, где это не вызывает споров? Или возможность объяснить ребенку, что мир состоит из разных взглядов, и никто не вправе за него сверстать судьбу? Свобода вероисповедания - это не формула юристов и не пункт в докладе международной комиссии. Это - экзистенциальный нерв, кость, корень идентичности, без которого распадается ткань общества. Но государство, вечно стремясь к контролю, превращает ее в инструмент - политический, идеологический, правовой.

Америка вновь подает пример: там свобода религии оказывается не чем-то врожденным, а чем-то, что можно узаконить или запретить. И тогда возникает главный вопрос: а что есть религиозная свобода? Не просто набор ритуалов, а мифологема, сердцевина цивилизации. Когда власть пытается регулировать веру, она тянет за нити, из которых соткана сама идентичность народа. В тот миг, когда вера становится лишь "вопросом оформления школьного плаката" или "пунктом в законодательном акте", она перестает быть верой и превращается в декорацию. Религия - это линия на песке: свободный человек проводит ее туда, куда подсказывает совесть. Но если эту линию за нас рисует чиновник, закрепляет ее печатью, превращает в "методичку" - это уже не вера, а государственная иллюзия.

В этом контексте показателен свежий доклад Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). В документе утверждается, что в Азербайджане условия для свободы вероисповедания остаются "крайне ограниченными": правительство якобы полностью контролирует религиозную сферу, не оставляя места для самостоятельных общин и независимой духовной жизни. Комиссия даже рекомендовала Госдепартаменту сохранить Азербайджан в списке стран особого наблюдения. В июне состоялись слушания по этой теме, где американские чиновники подчеркнули обеспокоенность "ситуацией в стране".

Особое внимание авторы отчета уделили армянским объектам в Карабахе и окрестностях. Ссылаясь на данные организации Caucasus Heritage Watch, USCIRF заявляет, что к середине 2024 года якобы зафиксированы восемь разрушенных и восемь поврежденных памятников. В отчете прямо сказано: власти Азербайджана "легализовали уничтожение и фальсификацию армянского наследия", объясняя его кавказско-албанскими корнями. И вновь - привычная риторика: акцент на "разрушенные церкви и кладбища", на "утрату памяти", на исход 100 тысяч армян после военной операции 2023 года.

Но кто такие авторы этого документа? USCIRF - независимый двухпартийный орган законодательной власти США, созданный Конгрессом для анализа состояния религиозной свободы за рубежом. Слово "независимый" здесь звучит громко, но не слишком ли очевиден тот факт, что "независимость" в американской политике часто означает лишь зависимость от стратегии Вашингтона?

И вот мы снова приходим к исходному вопросу: свобода религии - это миф, фундамент цивилизации или политический инструмент? Именно с этой точки начинается разговор о том, почему подобные доклады важны не сами по себе, а как зеркало, в котором отражаются глобальные игры, чужие интересы и попытка управлять верой народов.

Как видим, Америка прячется за религиозными клише: Десять заповедей как таблички в музее, семья как оружие против любой "нетрадиционности", инъекционные пункты спасения - выигрывают право на религиозную мотивацию. Это - не смелость, а утрата духа. Пока в Азербайджане мультукултурализм и истинная свобода вероисповедания, свобода совести - нас опять обвиняют. Армения стирается как угроза национальной мифологии, закреплённой архитектурой. И всё это под фон "международной свободы веры", где комиссии звучат торжественно - и тонко проигрываются в пустоте.

Ну, конечно, прочь сомнения! Америка - страна, где в Конституции слова о свободе совести и вероисповедания сияют, как золотые буквы на мраморной стене. Но стоит соскрести тонкий слой патриотической краски, и мы увидим совсем иную картину: системные преследования мусульман, еврейские синагоги, окруженные колючей проволокой и полицейскими патрулями, растущая ксенофобия против сикхов и индуистов, судебные процессы против пасторов, отказывающихся венчать однополые пары.

По данным Pew Research (июль 2025), уровень дискриминационных практик против мусульман в США достиг 65% - самый высокий показатель за последние десять лет. В Нью-Джерси в июне полиция задержала имама за "подозрительные связи" лишь потому, что он финансировал строительство мечети. В Техасе учительница была уволена за то, что носила хиджаб. Католические священники публично жалуются, что их богослужения всё чаще прерывают "активисты", протестующие против позиции Ватикана по вопросам гендера. Но - заметьте! - эти факты не попадают в доклады Комиссии США по международной религиозной свободе.

Тем временем в Армении - стране, где власть упивается риторикой о "древней христианской цивилизации" - происходит тихая, но последовательная зачистка религиозного пространства. Армянские СМИ сами признают: только за последние два месяца в Иреване были закрыты три протестантские общины, а активистов "Свидетелей Иеговы" суд оштрафовал на сумму более 40 тысяч долларов за "незаконную миссионерскую деятельность".

В июле 2025 года правозащитная организация "Forum 18" зафиксировала случаи нападений на мусульманскую общину в Ванадзоре: на их молитвенный дом бросали камни, полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Армянские политологи обсуждают, что исламское кладбище в Масисе фактически разорено - плиты разбиты, надгробия осквернены. Но, конечно, об этом ни слова в "объективном" отчете USCIRF.

В середине июня американское издание Politico опубликовало расследование о том, что члены USCIRF Эллен Баркли и Дэвид Литтл получали консультационные гранты от фонда "Armenian Assembly of America". Сумма - около 650 тысяч долларов за три года. Формально - "на исследование культурного наследия". Фактически - на продвижение нарратива о "геноциде армян" и угрозе "армянским святыням в Карабахе". В тот же месяц группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести аудит расходов комиссии, заявив о "конфликте интересов".

В июле в руки журналистов The Hill попала переписка между бывшим членом комиссии Джеймсом Кэрроллом и представителями "Армянского национального комитета Америки" (ANCA). В письмах фигурировали суммы до 400 тысяч долларов, обещанные за "правильное упоминание" ситуации в Карабахе в докладе 2025 года. Скандал разгорелся настолько, что пришлось созывать экстренные слушания в подкомитете Конгресса по этике. Но, как водится, дело заглохло - ни одного официального обвинения так и не было выдвинуто.

В августе Washington Examiner опубликовал сенсацию: оказалось, что один из аналитиков USCIRF, профессор Джонатан Миллер, параллельно числится консультантом в вашингтонском офисе "Armenian Relief Society". То есть человек, готовивший раздел о "разрушенных армянских храмах" в Азербайджане, получал зарплату от армянской диаспоры. Более того, журналисты выяснили: в ходе подготовки отчета 2025 года были проигнорированы более 120 официальных жалоб о нарушениях религиозных прав в самих США - от дискриминации мусульман в школах до преследования протестантов за отказ проводить обряды для однополых пар.

В августе и начале сентября 2025 наблюдается тревожная вспышка атак на церкви: 198 инцидентов в 2022, 485 в 2023, и 415 в 2024 - несмотря на небольшой спад, всё равно тревожный уровень. Большинство случаев - вандализм, но 2024 - уже и стрельба по религиозным учреждениям. Страны-лидеры по числу: Калифорния, Пенсильвания, Флорида, Нью-Йорк, Техас.

В Техасе развернулась правовая драма: закон Senate Bill 10, который обязывает размещать Десять заповедей в классах, принят 21 июня, должен был вступить в силу 1 сентября 2025 г., но уже временно заблокирован федеральным судом на территории 11 школьных округов.

А в Луизиане апелляционный суд окончательно подтвердил, что подобный закон (House Bill 71) нарушает Первую поправку, - он был признан неконституционным.

... Апелляционный суд Третьего округа признал, что организация, не созданная изначально как религиозная, может всё равно претендовать на охрану религиозных прав, если её деятельность "религиозна по форме" - случай с центром Safehouse, пытающимся открыть инъекционную станцию для бездомных.

... В Техасе вспыхнул скандал: глава Комиссии по похоронным услугам обменивалась исламофобскими сообщениями в отношении East Plano Islamic Center - центр под следствием, а переписка вызвала ярость законодателей из мусульманской общины.

... В Джорджии сеть Buffalo Wild Wings согласилась выплатить $47 500, завершая судебное дело о том, что женщина не была нанята из‑за своей религиозной одежды - длинной юбки, атрибутом её христианской веры.

США - якобы "свободный" корабль, плавающий по океану демократических ценностей. Но в 2025-х он скорее превращается в чудовищный лайнер, где религия - драматический балет, до последнего акта управляемый законом, судебными решениями и судорожными уступками. А на дальнем берегу лежит Азербайджан - словно мраморный храм, подточенный изнутри, где свобода веры превращается в миф.

Внутри американского сообщества церковь не спасена от вандализма, нападений, стрёмных рельефов ненависти - 415 атак в 2024 году. Где она, эта "свобода"? Уж не в свободе для вандала, разрушающего церковь? А попытка запечатлеть Десять заповедей в школе - как фарс: законодатели вдруг осознали, что величайший моральный кодекс школ требует судебной индульгенции. Складывается ощущение, что свобода - не константа, а заложник настроений: если ты кажешься "религиозным" - ты можешь, нет - значит, нет.

А дальше - трагикомедия: в Техасе кто-то шлёт исламофобские тексты, и это лишь проверка общественности: состояния справедливости в государстве. А ресторанный гигант Бффалло Wild Wings платит кровавые компенсации только потому, что девушка захватила с собой религию - точнее, длинную юбку. В Америке верность вере - это проблема, политизированный аксессуар, а не право.

И вот парадокс: США, где мечети штурмует полиция, где синагоги вынуждены защищать бронетехникой, а в школах родители ведут судебные войны за право своих детей молиться, - эти США учат Азербайджан, как правильно относиться к религиозным меньшинствам. Армения, где мусульман выталкивают из социальной жизни, где протестантов преследуют судами, где исламские кладбища оскверняются, - подается в отчетах USCIRF как "жертва".

Разве это не напоминает старый библейский сюжет о фарисеях? Они громко молятся на площадях, осуждают других за "грехи", но при этом собственный дом держат в тьме и лицемерии.

USCIRF превратили религиозную свободу в геополитическое оружие. Это новый крестовый поход - не с мечами и копьями, а с докладами и санкционными списками. Это война за право определять, чей храм считается "наследием", а чей - "фальсификацией". В этом механизме Азербайджан лишь удобная мишень - потому что мы не встроены в систему западных лоббистских сетей, потому что мы не платим миллионы долларов в карманы комиссаров USCIRF.

История повторяется: инквизиция, колониальные миссии, холодная война. Только теперь инквизиторы сидят в Вашингтоне, колониальные миссионеры работают через грантовые программы, а холодная война ведется докладами и "списками наблюдения".

Когда USCIRF говорит о "свободе религии", это не о Боге и не о вере. Это о власти. Власти определять, кто достоин называться "жертвой", а кто - "угнетателем". Власти раздавать ярлыки, превращая церкви в символы дипломатической битвы, а мечети - в разменную монету.

И потому любой отчет USCIRF об Азербайджане - это не документ, а политический манифест. Это не защита верующих, а защита интересов лоббистов. И в этом фарсе нет ни святости, ни честности - лишь лицемерие, возведенное в ранг стратегии.

История, которую мы наблюдаем, - это не история о религии. Это история о власти. О том, как в XXI веке свобода совести превращается в инструмент внешнеполитического давления, а комиссия с высокопарным названием - в заложника лоббистов и диаспорных групп.

USCIRF сегодня - это не церковь и не правозащитный орган, это новая канцелярия цифровой инквизиции. Она больше не занимается защитой верующих, а занимается производством ярлыков: кто жертва, а кто угнетатель; чьи храмы - "святыни", а чьи - "фальсификации". Это геополитический суд Линча, только в галстуках и с печатями Конгресса.

Особое омерзение в пасквиле USCIRF вызывает пассаж про армянское "наследие" в Карабахе. USCIRF повторяет мантры армянских лоббистов, будто переписывая их методички слово в слово. "Разрушенные памятники, кладбища, церкви" - это набор картинок из пропагандистского арсенала, которые десятилетиями использовались, чтобы оправдывать агрессию против Азербайджана. Где же тогда был голос этой комиссии, когда азербайджанские мечети в Карабахе превращались в свинарники? Когда в Шуше и Агдаме надругались над святынями, взрывали минареты, оскверняли кладбища? Где их "отчеты" о том, что армянские оккупанты уничтожили более 60 мечетей и тысячи исламских памятников? ся риторика USCIRF - это не про свободу, не про права и даже не про религию. Это конвейер готовых штампов, который поставляет Вашингтону и Брюсселю удобные формулировки для давления на неудобные страны. Они оперируют словами так же, как военные - оружием: точечно, расчетливо, без оглядки на правду. А в прицеле у них Азербайджан.

Не случайно они закрывают глаза на исламские кладбища, уничтоженные в Европе, на мечети, превращенные в руины в Индии, на лагеря для мусульман в Китае, на погромы в Мьянме. Зато Карабах для них - священная территория, где любое армянское каменное строение объявляется "древним храмом", а каждый азербайджанский след вычеркивается как "вандализм". Это не мониторинг, это переписывание истории под диктовку армянских офисов в Париже и Лос-Анджелесе.

Они говорят о "100 тысячах армян", но молчат о миллионах азербайджанцев, изгнанных со своей земли. Они кричат о "гуманитарной катастрофе", но не слышат ни боли Ходжалы, ни плача детей, десятилетиями растущих в лагерях для беженцев. Этот выборочный гуманизм - оскорбление самой идеи справедливости.

Именно поэтому USCIRF - не независимый орган, а филиал армянского лобби под американским флагом. Комиссия, которая подменяет правду политическим заказом, превращая веру в инструмент шантажа, а права - в разменную монету. Это не наблюдатели, а фальсификаторы. Не защитники, а агенты влияния.

История уже не раз видела подобные структуры: они рождались как "арбитры справедливости", а умирали как бюрократические монстры, погрязшие в лжи. И конец у этой комиссии будет таким же. Потому что там, где религию превращают в оружие, а права в товар, неизбежно приходит расплата - не только моральная, но и политическая.

И для USCIRF она уже близка.