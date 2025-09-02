На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Китай

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Китай.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай (30.08-02.09.2025)".