В Нахчыване прошёл концерт к началу учебного года

На Площади часов в Нахчыване состоялся благотворительный концерт популярной певицы Аян Бабакишиевой, организованный Азербайджанским детским фондом к началу учебного года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе фонда.

Аян Бабакишиева представила свои хиты и новые композиции, пригласив на сцену детей. Концерт имел особое значение также с точки зрения популяризации социальной ответственности посредством культуры и искусства. Он не только подарил незабываемые эмоции, но и напомнил: каждый из нас может внести свою лепту в общее дело - заботу о подрастающем поколении.

Над образом певицы работала стилист-визажист Сабина Иманова.