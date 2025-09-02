https://news.day.az/culture/1777867.html В Нахчыване прошёл концерт к началу учебного года - ФОТО - ВИДЕО На Площади часов в Нахчыване состоялся благотворительный концерт популярной певицы Аян Бабакишиевой, организованный Азербайджанским детским фондом к началу учебного года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе фонда. Аян Бабакишиева представила свои хиты и новые композиции, пригласив на сцену детей.
