Оползень в Норвегии смыл крупный участок земли

В Норвегии огромный оползень унёс в воду участок земли почти в 100 тысяч квадратных метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вместе с ним в море оказались и несколько жилых домов.