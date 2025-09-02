https://news.day.az/world/1777864.html

Оползень в Норвегии смыл крупный участок земли - ВИДЕО

В Норвегии огромный оползень унёс в воду участок земли почти в 100 тысяч квадратных метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вместе с ним в море оказались и несколько жилых домов.