Оползень в Норвегии смыл крупный участок земли - ВИДЕО
В Норвегии огромный оползень унёс в воду участок земли почти в 100 тысяч квадратных метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вместе с ним в море оказались и несколько жилых домов.
